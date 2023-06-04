Пока Украина не получила эти ракеты, в РФ все еще думают, что имеют шансы на победу.

Военный эксперт, полковник армии Великой Британии в отставке Глен Грант считает, что предоставление Украине сильного и мощного оружия сможет лишить Россию мысли о возможности победы. Таким средством являются ракеты ATACMS.

"ATACMS – это совсем другой боевой зверь, который не похож на все то, что есть у Украины. Имея такое оружие, вы можете начать уничтожать реальные объекты, не сжигать, а стирать с лица земли. (...) Поэтому администрация Байдена считает, что это может перейти черту ведения традиционной войны", – заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Грант убежден, что Путин уже применил бы ядерное оружие, если бы действительно собирался это сделать. По его словам, причин для этого у российского диктатора было много, однако он на это все же не решился.

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"По моему мнению, США должны предоставить ATACMS, потому что именно предоставление такого оружия Украине даст России понимать, что игра окончена. А пока этого не произошло, Россия думает, что, если они продолжат эту войну, то есть еще шанс на победу. Мы должны лишить их этой мысли, сделав Украину настолько сильной и мощной, чтобы они осознали, что ничего у них не получится, и тогда им придется сесть за стол переговоров. А пока Америка оттягивает предоставление комплексов ATACMS, такой сценарий, к сожалению, удаляется за горизонт. Так что это действительно важный этап, один из этапов этой войны", – отметил Грант.

Оружие для Украины

Германия закупит для Украины 66 новейших бронетранспортеров. Контракт на производство получила компания FFG. Точная дата поставок неизвестна, однако ожидается, что Украина получит эти бронетранспортнеры уже в конце 2023 года.

Кроме того, Нидерланды планируют купить десятки танков Leopard 1 для Украины. Поставщиком должна стать швейцарская компания, но для этого требуется согласие правительства Швейцарии.

В тоже время Швейцария не позволила реэкспорт своего оружия в Украину. Несмотря на это, шансы получить швейцарское вооружение все еще есть.

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