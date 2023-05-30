Глава Белого дома отметил, что активизация российских атак на Киев "это не является неожиданной".

Вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS еще рассматривается властями Соединенных Штатов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста Алекса Рауфоглу возле Белого дома.

Комментируя активизацию российских атак на Киев глава Белого дома отметил, что "это не является неожиданным".

"Именно поэтому мы должны продолжать давать Украине все, что ей нужно", - сказал Байден.

Говоря о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS президент США заявил, что этот вопрос все еще находится на рассмотрении. "Этот вопрос все еще в игре", - сказал Байден.

Ракеты ATACMS для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, в начале мая стало известно, что Соединенные Штаты Америки не планируют предоставлять Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

Как писало издание Politico, США отказываются поставлять дальнобойные ракеты ATACMS в Украину из-за того, что американской армии самой их не хватает. Передачу ракет также сдерживают опасения Белого дома, что ВСУ начнут применять ракеты по тыловым объектам на территории РФ.

Взамен, Великобритания объявила о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые несколько похожи по своей дальности с американскими ATACMS.

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