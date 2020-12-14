В то же время, в ЕС подчеркивают необходимость последовательного соблюдения политики непризнания оккупации и приверженность санкционной политике против РФ.

Министерство иностранных дел Украины привлекло внимание Европейского Союза к незаконному ведению некоторыми европейскими компаниями бизнеса в оккупированном Крыму.

Как сообщает МИД Украины, в формате видеоконференции состоялся восьмой раунд неформальных консультаций Украина-ЕС по вопросам правовых последствий временной оккупации АР Крым и города Севастополь.

Переговоры состоялись на уровне высших должностных лиц министерств и ведомств Украины и Европейской службы внешней деятельности и Европейской комиссии.

В частности, стороны провели детальный обмен мнениями относительно всего спектра продолжающейся оккупации полуострова Россией в нарушение международного права - нарушения прав человека, актуальных аспектов ситуации безопасности в и вокруг Крыма, разрушения российскими оккупантами культурных объектов и заповедников, незаконной добычи полезных ископаемых и т.д., а также обсудили текущее состояние дел в сфере непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма по сравнению с ситуацией перед предыдущим раундом консультаций.

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При этом, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова привлекла внимание к посещению отдельными европейскими политиками оккупированного Крыма и к случаям незаконного ведения бизнеса в оккупированном Крыму некоторыми европейскими компаниями. В этой связи она отметила, что украинская сторона и в дальнейшем не будет оставлять такие нарушения без должного внимания.

Со своей стороны представители Еврокомиссии подчеркнули последовательность официального Брюсселя в вопросе соблюдения политики непризнания и санкций, а также то, что имеющаяся информация о нарушениях постоянно анализируется.

Кроме того, стороны отдельно остановились на рассмотрении случаев нарушения оккупационными властями прав человека.

В частности, внимание было привлечено к преследованию российской оккупационной властью по этническим, религиозным, политическим признакам, в результате чего более 100 украинских граждан, большинство из которых крымские татары, незаконно оказались в местах лишения свободы. Также речь шла о лишении права учиться на родных украинском и крымскотатарском языках, об изменении состава этнического населения и перемещении российского населения на территорию Крыма, об отсутствии доступа жителей полуострова к достоверных источников информации и пр.

В этой связи Джапарова приветствовала создание Европейским Союзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека и выразила надежду, что практическая имплементация этого механизма поможет привлечь к ответственности виновных в массовых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

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Кроме того, была обсуждена растущая милитаризация полуострова.

Так, украинская сторона подробно проинформировала о шагах России в контексте поставки вооружений и средств, способных переносить ядерное оружие, размещения военного персонала и захвата бывших объектов хранения ядерного оружия. Было отмечено, что масштабная милитаризация полуострова усиливает угрозы безопасности как для Азово-Черноморского, так и Средиземноморского регионов.

Кроме того, европейским партнерам была представлена ​​концепция инициативы украинской стороны Крымская платформа, которая призвана стать новым диалоговым инструментом деоккупации Автономной Республики Крым. Были обсуждены пути и инструменты привлечения ЕС к ее работе.

"Европейский Союз никогда не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, а также будет оставаться преданным проведению своей политики непризнания, начатой ​​в 2014 году", - говорилось во время консультаций.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Автор: Виталий Саенко