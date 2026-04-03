'Чудес' от изменений в системе мобилизации ждать не стоит, - Буданов

По его словам, "армии нужен человеческий капитал" и "если люди не идут - их придётся мобилизовать".

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов высказался о возможных изменениях в сфере мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщает "Суспильне".

Он утверждает, что нынешний процесс хаотичен, но пока продолжается война, кардинально решить эти проблемы невозможно.

"Армии нужен человеческий капитал. Человеческий ресурс из-за того, что война уже длится 12,5 лет и 4 с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее - не очень хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны прийти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут - их придется мобилизовать", - отметил Буданов.

По его словам, не стоит ожидать "чуда" от смены названий или формата работы ТЦК, ведь сущность процесса останется прежней. Он заявил, что от смены названия ТЦК ничего не изменится, добавив:

"Или фронт падет".

Ранее народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в рамках реформирования системы мобилизации будут усилены мобилизационные меры в крупных городах, чтобы избежать перекосов, когда армия комплектуется преимущественно жителями сел.

По его словам, реформа мобилизационной системы будет предусматривать выполнение двух ключевых задач.

