Массовое нарушение: в одну воинскую часть мобилизовали 2 тысячи непригодных к службе

В Украине в одной из воинских частей обнаружили массовое нарушение. В нее попало около 2 тысяч человек, которые, скорее всего, непригодны к службе по состоянию здоровья. Об этом заявила Военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, в одной из воинских частей проходит масштабная проверка из-за массового прибытия мобилизованных, которые непригодны к службе.

В связи со сложной ситуацией к процессу были привлечены представители Министерства обороны и командования Сухопутных войск, чтобы выяснить, где именно произошел системный сбой.

"Нужно полноценно изучить вопрос, как так произошло, на каком этапе произошло это массовое нарушение. Является ли это этапом ТЦК, ВЛК, или это уже воинская часть, или решение было принято где-то выше?" - отметила Решетилова.

Военный омбудсмен подчеркнула, что такой случай невозможно просто констатировать как факт, поскольку речь идет о мобилизации двух тысяч непригодных к службе людей.

"Вопрос в том, как это стало возможным в принципе", - добавила она.

Ранее боец Сергей Гнездилов высказался о реформе мобилизации в Украине. Он отметил, что государство делает сегодня то, что может делать, а именно принудительно мобилизует своих граждан.

"Мы можем говорить о многих нарушениях, а можем в конце концов задаться вопросом: "Что я могу сделать, чтобы сегодня защитить себя и максимально обезопасить?". Это на самом деле тот общий вопрос, который должен сегодня задать себе каждый военнообязанный гражданин. Если он будет идти по улице и его остановит ТЦК, и он попадет в неприятную ситуацию, ему будет уже поздно вспоминать о моих словах. Поэтому пока есть время, подумайте над этим и обезопасьте себя и свою семью", - подчеркнул военный.

В то же время председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что сейчас почти вся наша армия состоит из мобилизованных людей. По его словам, мобилизованные - это достаточно хорошие воины, которые уничтожают российские самолеты, наводят ракеты на российские авиаремонтные заводы, заводы, выпускающие "Шахеды" и беспилотники.

