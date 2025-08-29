Наказание за неповиновение командиру: в ВР назвали позитив и негатив от принятия закона

Депутат Федиенко выделил ключевые моменты законопроекта, в том числе рассказал об усилении административной и уголовной ответственности для военных.

Принятие в качестве закона законопроекта о наказании за отказ выполнять приказ командира имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По его словам, журналисты пытаются "найти измену" в ЗП13452, который ориентирован на более жесткую дисциплину и неотвратимость наказания в армии во время войны. Впрочем, по мнению Федиенко, "надо спрашивать не депутатов, а именно ГШ ВСУ или непосредственно командиров боевых подразделений".

"Я точно не открою тайну относительно злоупотребления различными напитками военными, особенно в тыловых частях, или умышленное повреждение техники, чтобы не выполнять задачи. В каждом таком случае надо объективно проводить дознание", - подчеркнул он.

Федиенко напомнил ключевые моменты законопроекта: "Админответственность. В военное время не действует "малозначительность" для военных админнарушений. Срок привлечения - до 1 года. Военная служба правопорядка получает больше полномочий (остановка, проверка, осмотр на опьянение водителей военной техники). Обязательная видеофиксация осмотра на алкоголь/наркотики".

Кроме того, добавил он, речь идет и об уголовной ответственности.

"Неповиновение приказу (ст. 402 УК) - больше невозможно избежать наказания через условное осуждение или смягчение. Повреждение или уничтожение военного имущества (ст. 412 УК) - наказывается строже, ущерб считается от 1000 до 3000 н.м.д.г. Служебная халатность военных должностных лиц (ст. 425 УК) - повышена ответственность за нанесенный ущерб", - отметил Федиенко.

Он также обратил внимание на то, что Комитет пока не проводил слушания по законопроекту с привлечением высшего руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На мой взгляд, принятие этого зааконопроекта имеет как положительные так и отрицательные стороны. Неотвратимость наказания, усиленная роль ВСП, четкие сигналы для военных, что отказ от приказа или халатность будет иметь реальные последствия", - написал депутат.

В то же время, добавил он, "слишком жесткие наказания без учета обстоятельств могут демотивировать, особенно если система военной юстиции не будет справедливой, возможны злоупотребления со стороны командиров или ВСП".

Как сообщал УНИАН, ранее Максим Бужанский, народный депутат от "СН", член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности проинформировал, что профильный парламентский комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который касается наказания за отказ выполнять приказ командира.

Бужанский добавил, что в решении Комитета указано, что ко второму чтению "норму по 402 статье Уголовного кодекса, неповиновение командиру, по которой судьи не смогут давать наказание ниже, чем от пяти до десяти лет, уберут".

Он выразил мнение, что "лучше было бы убрать ее сразу, чтобы всех успокоить, но решили таким образом - посмотрим, как проголосует зал Рады".

