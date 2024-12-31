Вместо Сергея Попко должность занял Тимур Ткаченко.

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации.

Согласно обнародованным Офисом президента указам, генерал-полковник Сергей Попко уволен с должности начальника Киевской городской военной администарции, а вместо него назначен Тимур Ткаченко.

Перед этим правительственный ТГ-канал информировал, что на заседании 31 декабря Кабинет Министров принял распоряжение об увольнении Тимура Ткаченко с должности заместителя Министра развития общин и территорий.

Видео дня

Кто такой Тимур Ткаченко

27 сентября Кабмин принял распоряжение о назначении Ткаченко заместителем Министра развития общин и территорий. Перед тем Ткаченко занимал должность заместителя министра стратегических отраслей промышленности с августа 2023 года по сентябрь 2024 года. А до того он работал в КГГА, где занимал должность директора Департамента территориального контроля города Киева.

Сергей Попко был назначен Зеленским на должность начальника Киевской городской военной администрации 21 октября 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: