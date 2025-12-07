Отмечается, что переговоры были конструктивными и практическими.

Переговоры между украинской и американской делегациями в США проходили в конструктивной и практической атмосфере, стороны продолжают совместную работу над основными проблемными вопросами. Об этом сообщили "Суспільному" в Посольстве Украины в США.

Отмечается, что ряд сложных вопросов остается открытым, однако представители Украины и Соединенных Штатов работают над формированием "реалистичных и приемлемых решений".

В посольстве также отметили, что основные вызовы сейчас касаются вопросов территорий и гарантий безопасности. При этом украинская сторона активно ищет оптимальные форматы для их решения.

В ближайшее время ожидается полный отчет от секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова о ходе переговоров.

Переговоры с США

Bloomberg писал, что после переговоров между США и Украиной есть первые "рамочные" результаты, но прорыва не произошло. Отмечается, что стороны договорились о рамках будущих договоренностей и рассмотрели возможности сдерживания, необходимые для "прочного мира".

Axios писало, что президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они в частности обсудили вопросы территорий и послевоенных гарантий безопасности. При этом, по данным источников издания, переговорная команда президента США смогла добиться от Киева и Москвы уступок, необходимых для заключения мирного соглашения.

