Во время последних встреч Рустем Умеров отметил, что приоритетом Украины является достижение соглашения, которое защищает ее независимость и суверенитет.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел плодотворные переговоры с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым в Майами в течение последних двух дней. Об этом сообщили американские чиновники, передает Reuters.

По словам журналистов, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретились с Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для того, чтобы обе стороны назвали "конструктивными дискуссиями о продвижении надежного пути к длительному и справедливому миру в Украине".

В частности, на встрече в пятницу Умеров отметил, что приоритетом Украины является достижение соглашения, которое защищает ее независимость и суверенитет, гарантирует безопасность украинцев и обеспечивает стабильную основу для процветающего демократического будущего, отмечается в совместном заявлении Госдепартамента США и украинского переговорщика.

Также участники обсудили результаты встречи Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе, а также шаги, которые помогли бы закончить войну.

"Марафонские переговоры в Москве во вторник не привели к компромиссу относительно возможного мирного соглашения о прекращении войны в Украине, что может усилить растущее нетерпение Трампа как к Украине, так и к России по поводу войны. Трамп неоднократно жаловался, что прекращение самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны является одной из самых трудных внешнеполитических целей его президентства. Президент США время от времени упрекал как Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского", - напомнили в Reuters.

Кроме того, во время переговоров на этой неделе представители США и Украины договорились о "рамках мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира", добавили в Госдепартаменте.

В то же время обе стороны подчеркнули, что реальный прогресс в достижении любого соглашения будет зависеть от готовности РФ показать серьезную приверженность долгосрочному миру, среди которых шаги по деэскалации и прекращению убийств.

Также они обсудили послевоенное восстановление Украины, совместные экономические инициативы США и Украины, а также долгосрочные проекты восстановления.

В свою очередь представитель Белого дома сообщил, что встречи, которые проходят в Майами, были продуктивными, а также добавил, что "был достигнут прогресс".

Источник Reuters также отметил, что Уиткофф и Кушнер договорились перед встречей с Путиным, что после нее они проинформируют своих украинских коллег.

"Путин провел пятичасовую встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, во время которой основное внимание было уделено поддержанному США плану урегулирования войны в Украине, где Москва начала полномасштабное вторжение в 2022 году. Позже Путин назвал переговоры "очень полезными"", - подчеркнули в издании.

Переговоры о мире в Украине - последние новости

В то же время Bloomberg писал, что после переговоров между США и Украиной есть первые "рамочные" результаты, но прорыва не произошло. Отмечается, что стороны договорились о рамках будущих договоренностей и рассмотрели возможности сдерживания, необходимые для "прочного мира".

"Однако, несмотря на положительные формулировки, мало что свидетельствовало о значительном прорыве, который мог бы сигнализировать о новом импульсе в переговорах", - подчеркнули в Bloomberg.

В свою очередь Рустем Умеров рассказал о результатах новых переговоров с представителями США. По его словам, шестая встреча была сосредоточена на продвижении реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине.

