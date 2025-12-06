Bloomberg о мирных переговорах: Есть первые 'рамочные' результаты, но прорыва нет

В то же время агентство отмечает, что стороны достигли рамочных договоренностей.

Переговоры между Украиной и США дали первые "рамочные" результаты, однако прорыва в мирных договоренностях пока нет, пишет Bloomberg.

В Вашингтоне заявили, что стороны согласовали базовые принципы будущего соглашения по безопасности и обсудили шаги, которые могут приблизить прекращение войны.

В заявлении США отмечается, что во время встречи переговорщики "обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны". Также стороны договорились о рамках будущих договоренностей и рассмотрели возможности сдерживания, необходимые для "прочного мира".

"Однако, несмотря на позитивные формулировки, мало что свидетельствовало о значительном прорыве, который мог бы сигнализировать о новом импульсе в переговорах", - пишет агентство.

Переговоры во Флориде, где в конце недели встретились Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф с украинскими чиновниками - секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, - продолжатся и в субботу.

"Реальный прогресс зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру", - отметили в Белом доме.

Что предшествовало

Переговоры активизировались после встречи Кушнера и Уиткоффа с Владимиром Путиным, а также после того, как Дональд Трамп усилил давление на Киев относительно соглашения о прекращении боевых действий.

По данным СМИ, именно Уиткофф и российские чиновники подготовили первоначальный проект рамочного соглашения - документ, который вызвал беспокойство у европейских партнеров Украины. После консультаций США представили Москве обновленный вариант, но ключевые вопросы остаются открытыми: территориальные уступки, замороженные российские активы и будущие гарантии безопасности.

Трамп заявил на этой неделе, что встреча с Путиным была "очень хорошей", а российский лидер "хотел бы заключить сделку". Однако Кремль до сих пор не поддержал ни одно из предложений.

Сам Путин отметил в четверг, что план США содержит условия, на которые Россия не готова согласиться, и "значительная работа еще впереди".

