Однако полностью работа еще не завершена, остались два ключевых вопроса.

Переговорная команда президента США смогла добиться от Киева и Москвы уступок, необходимых для заключения мирного соглашения. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они в частности обсудили вопросы территорий и послевоенных гарантий безопасности, утверждают два источника Axios.

"Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали информацию с обеих сторон и заставили Путина и Зеленского пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения", - говорится в публикации.

По словам инсайдеров, обсуждение территориального вопроса было сложным, но США пытаются разработать "новые идеи" для его решения.

Также источники утверждают, что достигнут значительный прогресс в вопросе послевоенных гарантий безопасности для Украины от США, но нужно еще поработать, чтобы избежать разного толкования этих гарантий всеми сторонами.

"Нам нужно взять все черновики и провести мозговой штурм", - сказал украинский чиновник изданию Axios.

Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на следующей неделе.

Переговоры о мире в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, лидеры Франции, Германии и Великобритании встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне 8 декабря, чтобы обсудить усилия США по возможному мирному урегулированию. Несмотря на заявления о достигнутом прогрессе, обозреватели настроены скептически относительно близкого мира в Украине.

Также мы приводили заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова. Когда его попросили подтвердить или опровергнуть тайные переговоры с россиянами в Абу-Даби, он ответил, что любые чувствительные процессы требуют неразглашения.

