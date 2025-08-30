Все выражают соболезнования семье политика.

В субботу всю страну шокировала новость об убийстве народного депутата, экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. На преступление реагируют не только политики, но и звезды украинского шоубиза.

Ветеран российско-украинской войны, участник шоу "Холостяк" Александр Терен сделал в Instagram репост новости об убийстве Парубия и коротко подписал его: "Стало опасно быть патриотом в своей стране". Тем временем лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук эмоционально отреагировал на новость:

"Ужасное преступление - убит Андрей Парубий. Невозможно это осознать. Андрей был таким светлым и искренним. Верным своим принципам. Верным Украине. Как же трудно принять то, что его больше нет. Просто сердце разрывается".

Видеоблогерша Рамина Эсхакзай опубликовала снимок политика, выразив соболезнования его родным и друзьям, а телеведущая и тренер Анита Луценко отметила, что слышала о Парубие только хорошее. "Это ценно и грустно", - добавила она.

Видео дня

Телеведущий, волонтер и политический деятель Сергей Притула заявил, что сегодня Украина потеряла одного из своих патриотов. Он также выразил соболезнования семье Парубия:

"Сегодня во Львове прозвучали выстрелы, которые имеют целью ввести нас в состояние оцепенения, а страну в состояние хаоса. Сегодня состоялось горькое напоминание, что тотальная война - это когда враг убивает не только на фронте, но и за тысячу километров от линии боевого соприкосновения. Пусть не покинут нас силы держать самые страшные удары и превращать нашу злость в огонь возмездия!".

Певица Наталка Карпа в своем посте вспомнила об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, которое также произошло во Львове.

"Это не просто убийство патриота, который имел твердую проукраинскую позицию. Это машина, которая продумана, запрограммирована, запущена... Опять среди белого дня... Опять того, кто ни на йоту не сомневался, за что боремся... Очень хочу верить, что убийца будет найден и наказан", - написала она.

Убийство Андрея Парубия

Сегодня днем стало известно, что во Львове застрелили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Согласно данным из сети, нападавший был одет как курьер. Он подъехал на электровелосипеде, сделал несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Парубий погиб на месте.

Вскоре после трагедии во Львове объявили спецоперацию "Сирена" - массовое поисковое реагирование, включающее проверку транспорта, документов и усиление патрулирования.

Вас также могут заинтересовать новости: