Россияне постоянно ищут причины, чтобы отсрочить переговорный формат, благодаря которому можно найти путь окончания войны.

Украина уже связывалась с российской стороной, чтобы получить обещанный проект "меморандума" об окончании войны, но до сих пор от россиян ничего нет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине на совместной с канцлером Германии Фридрихом Мерцом пресс-конференции.

"Мы хотим сделать все, чтобы весь мир заставил Россию закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

В частности, ведется союзническая работа и поддерживаются постоянный контакт. Как сказал президент, важна не площадка, где состоятся переговоры между Украиной и Россией, а результат - окончание войны. Именно к этому стремится Украина.

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Зеленский добавил, что Украина открыта к любому формату переговоров для того, чтобы Россия в очередной раз не сказала: "а вот мы не очень хотим".

Он обратил внимание, что с российской стороны звучат утверждения, что они не очень хотят, чтобы для переговоров "был навязан западными странами Ватикан или Женева, а может снова Стамбул, а может не Стамбул".

"Они будут постоянно искать причины, чтобы не заканчивать войну. Хотя, если честно, это выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в страну НАТО, в Турцию. То есть вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине. Исключительно в их отсрочке. Постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все хотят хотя бы прекращения огня как первый шаг.

"Я думаю, что только из-за давления. Потому что по-другому они просто ничего не хотят делать. Мы очень ждем санкционных шагов", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, Украина ждала от россиян предложения о дальнейших мирных переговорах и до большого обмена военнопленными, и после него, но до сих пор россияне не предоставили обещанный "меморандум" о шагах по завершению войны.

"Наша сторона с "русскими" связывалась. Министр обороны [Украины Рустем Умеров] звонил российскому господину Мединскому, [который возглавлял российскую делегацию на встрече в Стамбуле]. Да, они сказали "будет-будет", но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили США - они также ждут. Все ждут. Надо не ждать, а наверное делать более серьезные шаги", - сказал Зеленский.

В свою очередь Фридрих Мерц добавил, что Германия будет поддерживать любые усилия, которые приведут к дальнейшим переговорам.

"Об этих переговорах договорились, когда был первый раунд технических переговоров, который состоялся в Стамбуле. Но, как сказал украинский президент, мы сейчас ждем уже много дней, ждем этот так называемый "меморандум". И мы не видим со стороны России вообще никакой готовности к любым переговорам, независимо от того, где это будет происходить", - сказал Мерц.

Канцлер Германии добавил, что благодарен Зеленскому за то, президент Украины готов вести переговоры с россиянами без предварительных условий.

Также Мерц отметил, что европейские партнеры заинтересованы быть частью переговорного процесса вместе с американскими партнерами.

"Важно, чтобы эти переговоры вообще были. В течение последних дней и недель не было вообще никаких дипломатических усилий, с той стороны (российской - УНИАН), вести какие-то переговоры. Если кто-то сейчас еще будет утверждать серьезно, что мы мало сделали в дипломатической сфере, то он, очевидно, просто проспал последние три недели. Потому что больше дипломатических усилий в течение последних трех недель с европейской стороны не было в течение всего времени этой войны", - сказал Мерц.

Дипломатия о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина готова сразу ответить России, как получит от нее проект "меморандума" о мире. В частности, в Украине хотят услышать от РФ, способна ли она поддержать прекращение огня и проведение встречи на уровне лидеров.

19 мая между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. После него Путин заявил, что прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей", и что Россия "готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций".

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