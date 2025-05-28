Россия продолжает вбрасывать в инфопространство свои старые ультиматумы, отметил президент.

Представители Украины и Германии подробно обсудили дипломатические возможности и ситуацию относительно переговоров с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый меморандум, что им нужно, чтобы остановить убийство людей. Все ожидают. Пока они не придумали ничего нового и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов. Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня. И это то, что нужно сделать безусловно и как можно быстрее. Я благодарю Германию за поддержку этого", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что первопричиной войны между Украиной и Россией является желание Москвы убивать людей и разрушать жизни.

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"Россия должна отказаться от этого желания. И чтобы это действительно произошло, нужно давление на Россию, все формы давления, которые заставят их чувствовать последствия этих позорных действий. Поэтому стоит и в дальнейшем увеличивать санкции против России за эту войну. Затягивание войны должно стать болезненным для Москвы, и это возможно. Германия поддерживает нас в этой работе ради увеличения санкций", - подчеркнул президент.

Переговоры с РФ: важные новости

Ранее журналисты Reuters со ссылкой на российские источники сообщили, что во время переговоров РФ требует в письменном формате получить гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток. Кроме того, Москва требует снять часть санкций.

Между тем в Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина возможна. Однако лишь при условии, что будут достигнуты определенные договоренности между двумя делегациями. Там также отметили, что место следующего раунда переговоров пока не определили.

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