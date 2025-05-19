Разговор длился более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп завершили телефонный разговор. Он продолжался больше двух часов.

Путин назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и весьма полезным". По его словам, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

По словам президента РФ, прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей.

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"Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня", - сообщил Путин.

Он утверждает, что в меморандум России и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. С его слов, возобновление переговоров в Стамбуле говорит, что стороны "в целом на правильном пути":

"РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны".

Путин заверил, что Россия "выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру".

Разговор Трампа с Путиным

Перед звонком Путину Трамп побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским, сообщил источник украинского телемарафона "Единые новости". После беседы с Путиным Трамп снова намерен созвониться с Зеленским, а также "разными членами НАТО".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что переговоры об окончании войны в Украине "слегка" зашли в тупик. Он предположил, что Трамп попытается выяснить у Путина, серьезно ли он настроен завершить войну. Белый дом добавил, что Трамп "устал и разочарован в обеих сторонах" конфликта.

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