В частности, в Украине хотят услышать от РФ, способна ли она поддержать прекращение огня и проведение встречи на уровне лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обязательно ответит на российский проект "меморандума" относительно шагов к установлению мира в войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая. Он напомнил, что Украина поддержала безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в любом формате, в любом составе. Также украинская сторона готова почти в любом месте цивилизованного мира встречаться с российской для прямых переговоров или при посредничестве Америки или Европы.

"Россия поставила соответствующие условия в Стамбуле, и мы договорились об обмене тысячи людей. Это хороший результат. К другим шагам в адженде (повестке дня) стамбульской встречи Россия не была готова, имею в виду прекращение огня. И они сказали, что они так просто к этому не готовы. Они сказали, что мы к вам вернемся с какими-то сигналами", – отметил Зеленский.

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Эту же самую информацию от россиян Соединенные Штаты и Турция передали Украине.

"Все это было в течение двух суток турецких переговоров. С нашей стороны был министр обороны Умеров, который контактировал с господином Мединским с российской стороны. Россия сказала: "Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом". Передадут, какие они видят следующие шаги, способна ли Россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств. Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить", – констатировал Зеленский.

Переговоры с Россией: это стоит знать

Напомним, 16 мая в Стамбуле впервые с 2022 года состоялась прямая встреча представителей Украины и России. По данным СМИ, российская делегация во главе с Владимиром Мединским, помощником президента РФ Владимира Путина, озвучивала абсолютно неприемлемые требования и угрозы в отношении украинских территорий. Также россияне требовали нейтрального статуса Украины и отказа Киева от возмещения Россией нанесенного ею ущерба.

Уже 19 мая между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. По его итогам Путин заявил, что прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей". Как сказал диктатор, Россия "предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций".

По состоянию на 27 мая российская сторона все еще ведет работу над проектом этого "меморандума".

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что этот проект "будет содержать принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня в случае достижения соответствующих договоренностей".

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