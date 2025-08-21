Она считает перезалив видео "прикрытием" ее бывшего.

Бывшая жена украинского комика, ветерана войны Виктора Розового отреагировала на его заявления в скандальном интервью Рамине Эсхакзай.

Комментируя слова о том, что она получила от него компенсацию из денег, собранных на его реабилитацию, Ольга Мерзликина написала в Instagram, что деньги поступили с его частного банковского счета. По ее словам, ответственность за их происхождение несет он сам.

Также блогерша прокомментировала заявление Рамины о том, что она была проинформирована об интервью и просила ее не редактировать первую версию. Мерзликина опубликовала фрагменты переписки с ней:

Р: Ага. Попросил скрыть, потому что был неправ, что вынес инфу о вашей интимной жизни на всеобщее обозрение. Сейчас запишет объяснение. Мы уберем все оценочные суждения и вернем все.

О: Когда выйдет перемонтированное видео?

Р: Да вот домой только еду. Буду смотреть.

О: Окей, спасибо за инфу. Я была на съемке и не имела возможности посмотреть видео как только оно вышло. Но отзыва общих знакомых, которые успели посмотреть первый час интервью, и тех скринов комментариев и таймкодов, чтобы понять посыл, мне предостаточно.

Между "был неправ" и "дает заднюю, потому что в комментариях его никто не хвалит" есть большая разница.

Я безумно благодарна, что ты таки сконтактировала со мной даже несмотря на его запрет и в выпуск включила мой официальный ответ о финансах.

Но относительно решения перемонтировать видео мне жаль. Он пришел на твою платформу и показал свое истинное лицо. Он испугался, потому что с первых же комментариев встретился со справедливым осуждением.

Это его истинное лицо, таким он был все время. Я этого не замечала или боялась признавать. Так пусть бы его таким и видели твои зрители. Ты помогаешь обидчику сейчас выглядеть праведником, и мне очень грустно от этого. Но это твой выбор, так пусть будет на твоей совести.

Р: То есть, ты не против, чтобы он рассказывал о вашей интимной жизни? Для тебя это норм?

Мерзликина добавила, что считает перезалив видео попыткой "прикрыть и оправдать" ее мужа:

"Мне никто не давал просматривать видео перед публикацией, я ничего не просила интервьюера, поэтому просила бы отображать действительную информацию, в частности автора. Я не видела видео, знала только уже о факте его удаления и посыл автора, что причина - убрать какие-то "оценочные суждения" со стороны Розового".

Скандальное интервью Розового

20 августа блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала на YouTube интервью с комиком и ветераном войны Виктором Розовым. Однако впоследствии видео было удалено по этическим соображениям.

В этом интервью Розовый откровенно рассказал об интимной жизни с бывшей женой Ольгой Мерзликиной, утверждал, что отношения его не устраивали, и открыто признался в изменах.

Интервью вернули уже отредактированным, но даже после этого некоторые провокационные фрагменты остались

Рамина Эсхакзай заявила, что перед публикацией видео его просматривали много людей - включая Розового, его маму, психотерапевта и представителей бригады, где он служил - и что выпуск был согласован предварительно.

