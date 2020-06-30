Клитина объяснила, почему объявила о создании партии в купальнике

А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот, заявила Клитина.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, ранее оказавшаяся в центре секс-скандала, объяснила, почему объявила сегодня о создании собственной партии в откровенном купальнике.

Об этом она рассказала в интервью Страна.uа.

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«Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Извините, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально», – сказала Клитина.

Она добавила, что своим видео «показала этот нарыв (женоненавистничество – УНИАН), вот и гной вытекает».

«А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что, меня теперь надо хейтить за то, какой у меня вид и пол?», – обратилась женщина, уточнив, что информация, настоящие ли у нее грудь, «стоит денег».

Как сообщал УНИАН, Клитина сегодня объявила о создании своей партии. При том сделала это в провокационной манере – чиновница записала видеообращение в откровенном купальнике.

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