"Груди свои выставила!": фигурантка секс-скандала Клитина подразнила откровенным купальником и объявила о создании партии (видео)

В своем видео Клитина заявляет, что решила бороться за правду самостоятельно, потому что «на этих идиотов в штанах надежды точно нет».

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее оказалась в центре секс-скандала, объявила о создании своей партии. При том сделала это в провокационной манере – чиновница записала видеообращение в откровенном купальнике.

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Свое видеообращение в Facebook чиновница сопроводила постом, который можно расценивать, как троллинг. При этом Клитина выставила на фото своего профиля свое «мужское» фото, сделанное с помощью приложения FaceApp.

«Да вы только посмотрите, какая нахальная блондинка! Уже и видео снимает – груди свои выставила! Хочет не только депутатов, но и весь украинский народ соблазнить! А с другой стороны, классный лозунг – скажем «нет» политическим проститутам! И на видео она такая сердитая, точно посадит коррупционеров, я ее знаю, еще и побъет…», - говорится в публикации.

В своем видео Клитина заявляет, что решила бороться за правду самостоятельно, потому что «на этих идиотов в штанах надежды точно нет». Партия Клитиной получила название «Украина против коррупции».

В своем Instagram Клитина все же уточнила подробности о новой партии. Помимо борьбы с коррупцией, она должна будет иметь левоцентристский характер, с сильным экологическим направлением. Защиту животных и экологическое направление партии возглавит активистка Ирина Ольховская.

Напомним, нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа", которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность в правительстве через постель.

В ответ Клитина заявила, что информация о якобы "карьере через постель" на самом деле является заказом, и связала это с сопротивлением реформам.

"Конечно, из разговора двух подвыпивших мужчин все СМИ чернят именно меня. На то есть причины и заказчики. Когда я шла на должность заместителя министра, я понимала, что будет непросто, что будет сопротивление реформам. Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость", – сказала Клитина.

После этого секс-скандала Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Впрочем,в июне Александра Клитина получила новую должность в Государственном космическом агентстве Украины.

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