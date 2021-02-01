Нардеп говорит, что от него "втихушку" пытаются избавиться.

Народный депутат Украины Александр Дубинский ответил в видео на обвинения, из-за которых его могут исключить из состава провластной фракции "Слуга народа".

Политик заявил, что он не влиял на американские выборы, и отметил, что его интересует расследование фактов коррупции в Украине. Дубинский также отметил, что против него ведется информационная кампания с целью дискредитации.

"Что же я могу вам сказать, так называемые "друзья", которые захватили руководство фракции "Слуга народа", превратили ее в фракцию "Слуга неукраинского народа". Никаких тайных голосований, никаких попыток втихушку избавиться от меня из фракции "Слуга народа", чтобы в дальнейшем использовать рейтинг президента и монобольшинство для набивания собственных карманов. Только глаза в глаза, только откровенный разговор и аргументы докажут всем, что правда на моей стороне", - подчеркнул Дубинский.

"Мой адвокат Татьяна Костина на экстренной пресс-конференции привела полную правовую квалификацию всех незаконных действий Центра противодействия коррупции и причастных к ней "соросят" и "пинчучат", - подытожил он.

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Автор: УНИАН