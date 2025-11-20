Президент Украины Владимир Зеленский согласился начать обсуждение "мирного плана", разработанного совместно США и РФ. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских и украинских чиновников.

Отмечается, что сегодня Зеленский разговаривал с министром армии США Дэном Дрисколлом, который находится в Киеве, и получил от американца копию "мирного плана". При этом украинский президент выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа по новому плану мирного урегулирования в Украине.

По словам американского чиновника, с которым разговаривали журналисты, Зеленский и Дрисколл якобы "договорились о жестких сроках подписания".

Другой американский чиновник рассказал, что изначально визит делегации Дрисколла был посвящен сугубо военным вопросам, и уже потом Белый дом попросил его помочь "начать переговоры" с Зеленским от имени посланника США Стива Уиткоффа и государственного секретаря Марко Рубио.

"Решение заключается в том, чтобы попытаться работать над этим совместно, чтобы сделать мир возможным", - добавил украинский чиновник.

По словам американского чиновника, вчера и сегодня администрация Трампа пыталась заверить Украину и Европу, что предложенный план является "активным документом" (то есть находящимся в процессе разработки и согласования - УНИАН) и что позиции украинцев и европейцев тоже будут учтены.

Как пишет Axios со ссылкой на американского собеседника, сегодня утром соавтор "мирного плана" спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф говорил по телефону с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. И в этом разговоре он подчеркнул, что новый план является "рамочным планом идей", включающим позиции Украины и России.

"Если людям не нравятся определенные части плана, они должны сообщить нам, и мы попытаемся найти компромисс", - так, по словам источника, Виткофф прокомментировал скандальный "мирный план", утечку в прессу.

Точка трения: с европейцами не консультировались во время первоначальной разработки плана, а украинцев привлекли только после широких переговоров между посланниками США и России.

По словам американского чиновника, коррупционный скандал и проблемы на фронте могут сделать Зеленского более склонным к сложным уступкам ради мира.

Материал дополняется...