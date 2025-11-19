Киевские чиновники говорят, что в нынешнем виде документ не имеет шансов на согласование Украиной.

Российско-американский "мирный план" среди прочего предусматривает провозглашение русского языка официальным в Украине, а также возобновление работы Русской православной церкви на подконтрольной Киеву территории. Украинское руководство не примет этот план в его нынешнем виде, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, "мирный план" находится на начальной стадии разработки, но уже был передан Киеву на этой неделе специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом через секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

По словам лиц, непосредственно знакомых с документом, проект плана требует от Украины следующего:

Видео дня

уступить Донбасс, включая еще не оккупированные территории;

сократить численность ВСУ вдвое;

отказаться от "ключевых категорий вооружения" (Financial Times не уточняет, о чем идет речь);

сократить военну помощь США Украине;

присвоить русскому языку статус официального государственного в Украине;

предоставить официальный статус местной ветви Русской православной церкви.

Как пишет Financial Times, принятие этого плана "потенциально сделает Украину уязвимой к будущей российской агрессии".

Собеседник издания, знакомый с документом, описал его как очень общий и "сильно склоняющийся в пользу России". Другой информированный источник назвал его "очень удобным для Путина".

Чиновники в Киеве, ознакомленные с планом, заявили автору публикации, что документ соответствует максималистским требованиям Кремля, и Украина его не примет без внесения в него существенных изменений.

Российско-американское мирное соглашение

Как писал УНИАН, ранее в этот день американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединенные Штаты и Россия якобы подготовили проект мирного соглашения для Украины. По данным журналистов, документ охватывает не только условия окончания боевых действий, но также другие вопросы, такие как европейская безопасность и дальнейшие взаимоотношения США со сторонами конфликта.

В то же время российские официальные спикеры публично отрицают наличие какого-либо прогресса на пути мирного урегулирования войны в Украине. Соответствующие заявления сделали в частности пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и представитель российского МИД Мария Захарова.

Вас также могут заинтересовать новости: