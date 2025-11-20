Государственный секретарь США не выражал поддержки тому плану, который вчера кто-то старательно слил половине западных СМИ.

Администрация Трампа не заявляла о своей поддержке "мирного плана" Дмитриева-Уиткоффа, который вчера слили в прессу. На самом деле в Белом доме хотят услышать от Киева, на какие уступки Украина реально готова пойти ради заключения мира. Об этом в соцсети Х написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Так, ранее сегодня большой шумихи наделало заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который первым из официальных лиц в Вашингтоне публично дал хоть какой-то комментарий относительно "мирного плана", слитого в прессу.

"Прекращение сложной и смертельной войны, как та, что идет в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта", - написал Рубио в соцсети Х.

По мнению Кэррола, это заявление топ-чиновника США будет неправильно интерпретировать, как поддержку "мирного плана" Дмитриева-Уиткоффа.

"Ключ к этому сообщению не в том, что Рубио поддерживает грязную сделку. Он этого не делает. Но Украина не предоставила перечня "уступок", которых хочет Америка. Причина, почему, также достаточно очевидна. Зеленский - гарант конституции и целостности территории - не может просто предложить их как формальность для галочки", - написал журналист.

