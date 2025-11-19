Оккупированный Донбасс обещают объявить демилитаризованной зоной.

В рамках новой версии "мирного соглашения", предложенной РФ и США, линия фронта на Запорожье и Херсонщине будет заморожена, но некоторые территории агрессор все же вернет Украине. При этом Крым и Донбасс США вроде бы официально признают частью РФ. Об этом пишет Axios со ссылкой на информированного американского чиновника.

По словам собеседника издания, предлагая Киеву уступить остаток Донбасса, Белый дом исходит из мысли, что Украина все равно потеряет эту территорию, если война продолжится. "Поэтому в интересах Украины достичь соглашения сейчас", - сказал он.

Как пишет Axios, несмотря на то, что территории Донбасса, согласно "мирному плану", будут находиться под контролем России, их объявят демилитаризованной зоной, и Россия якобы не сможет размещать там войска.

Что же касается Херсонской и Запорожской областей, которые Путин тоже вписал в российскую "конституцию", то там линии контроля "будут в основном заморожены".

Также сообщается, что Россия вернет Украине контроль над частью территории при условии проведения переговоров. Однако не уточняется, о каких именно территориях идет речь.

Следует отметить, что Россия контролирует части территорий Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, на которые формально Кремль до сих пор не претендовал.

Согласно плану, США и другие страны признают Крым и Донбасс суверенной территорией России, но от Украины этого не будут требовать.

Что говорят в Киеве

Один источник, с которым говорили журналисты, сообщил, что Зеленский уполномочил главу СНБО Рустема Умерова вести переговоры со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, и вроде бы многие его комментарии были включены в текст этого "мирного плана".

Однако неназванный украинский чиновник заявил, что Умеров лишь устно говорил с Уиткоффом и не получал от него письменного документа с "мирными" предложениями. Также этот чиновник заявил, что Украина возражает против многих пунктов этого плана и хочет обсуждать мирное соглашение с участием европейских партнеров.

"Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", - сказал американский чиновник, высказав предположение, что президент Украины может приехать в Вашингтон, чтобы обсудить эти предложения.

"Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева

Как писал УНИАН, западные СМИ сообщили, что США и Россия разработали новый проект мирного соглашения между Украиной и РФ, который подозрительно похож на требования, поставленные Кремлем еще в начале войны. Сообщается, что план разрабатывали специальные посланники Трампа и Путина - Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев.

"Мирный план" насчитывает в целом 28 пунктов и предусматривает в частности разоружение Украины, передачу Донбасса под контроль РФ, предоставление русскому языку и русской церкви официального статуса в Украине.

