Высший антикоррупционный суд отправил фигуранта дела "Мидас", бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в более 51 миллион гривень. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил судья Виктор Ногачевский.

"Ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро удовлетворить частично. Избрать Чернышову Алексею Михайловичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 51 миллион 600 тысяч гривень", – отметил судья.

В случае внесения залога на Чернышова будет возложен ряд обязательств, в частности ношение электронного браслета.

Виктор Ногачевский также напомнил, что решение ВАКС может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Что говорили адвокаты Чернышова

Во время сегодняшнего судебного заседания выступали преимущественно адвокаты бывшего чиновника. Защитники Чернышова уверяли, что подозрение является необоснованным.

"Я обнаружил, что это подозрение не то, что не обосновано, а является голословным. Большинство утверждений в этом подозрении ничем не подтверждается... Другими словами это умозаключения стороны обвинения", – отметил один из защитников.

Они также акцентировали внимание на несоответствии между видео следственных действий в отношении Чернышова и соответствующих протоколов.

Кроме того, защитники не видят оснований для применения к Чернышову меры пресечения в виде содержания под стражей, отмечая, что бывший чиновник демонстрировал безупречное процессуальное поведение.

Другие заявления участников заседания

Сам Чернышов в своем выступлении заверил, что не имеет ничего общего с лицом под псевдонимом "Че Гевара", которое фигурировало на пленках НАБУ.

Чернышова захотел взять на поруки директор ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" Александр Савченко. В своем заявлении он отметил, что знаком с Чернышовым более 25 лет. Также отпустить Чернышова под личное поручительство попросил иерарх Константинопольского Патриархата, экзарх Вселенского патриарха в Украине, титулярный епископ Команский Михаил, в миру – Анищенко Михаил.

В конце заседания выступил прокурор, который отверг утверждение защиты, что Алексей Чернышов – это не лицо под ником "Че Гевара". Относительно аргументов защиты о разнице между видео следственных действий и протоколов, представитель САП отметил, что "видео неполное и обрезанное в определенном месте".

Он также выступил против взятия на поруки Чернышова, поддержав свое ходатайство.

САП подозревает Алексея Чернышова в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов. По версии следствия Чернышов и его жена в интересах бывшего чиновника получили от фигурантов схемы хищения средств "Энергоатома" 55 миллионов гривень несколькими траншами.

Коррупционный скандал в энергетике

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в энергетике. Правоохранители также провели обыски в компании "Энергоатом" и у министра юстиции Германа Галущенко, который впоследствии написал заявление об отставке.

Позже НАБУ сообщило о причастности к схеме ряда лиц, среди которых был и Алексей Чернышов.

12 ноября суд избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову, известному под псевдонимом "Тенор", в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения 40 млн гривень залога.

Также суд избрал меру пресечения фигуранту этого же дела Игорю Миронюку (псевдоним "Рокет"), который был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики. Ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Залог определен в размере 126 миллионов гривень.

При этом за двух фигуранток "дела Мидас", Лесю Устименко и Людмилу Зорину, которых ВАКС отправил под стражу, уже были внесены залоги. Размер залога составил 37 миллионов гривень.

