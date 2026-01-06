Укрзализныця теряет объемы перевозок, повышение грузовых тарифов ускорит этот процесс, - эксперт

Планы Укрзалізниці по повышению тарифов на грузовые перевозки несут риски для промышленности и экономики в целом, ведь могут привести к дальнейшему падению объемов перевозок. Об этом сообщил директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя инициативу УЗ повысить тариф на грузовые перевозки на 40%.

Ключевой проблемой УЗ он называет сокращение грузовой базы: по итогам 11 месяцев прошлого года перевозки железной руды, одного из крупнейших грузов для УЗ, уже уменьшились на 7%.

"В следующем году может быть еще минус 10% грузооборота Укрзализныци. В следующем - еще минус 5 к этим 10%. То есть, будет уменьшение грузовой базы Укрзализныци. Они могут поднимать тарифы сколько угодно, но грузов становится меньше. Если вы поднимаете стоимость перевозок, но грузов становится меньше, то вы не сможете получить больше денег. Это математика", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на риск оттока зерновых грузов, которые составляют 30-40% перевозок Укрзализныци: по его словам, в случае повышения тарифов зернотрейдеры могут перейти на автомобильный транспорт, как это уже неоднократно происходило ранее. Это еще больше сократит грузооборот железной дороги.

Как известно, Укрзализныця выступила с инициативой повысить на 40% тарифы на грузовые перевозки. В то же время, против выступили в Минэкономики: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, Укрзализныця должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр.

