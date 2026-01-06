Банк может заблокировать карту без вашего ведома: названы самые частые причины

Блокировка карты возможна, если наблюдаются поведенческие аномалии.

Банковские карты могут заблокировать по разным причинам, в частности, с целью защиты клиентов от потенциального мошенничества. Об этом рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская в комментарии УНИАН.

По ее словам, современные системы Antifraud (программно-аппаратных средств для борьбы с мошенничеством, которые анализируют финансовые и другие онлайн-операции в реальном времени, чтобы выявить и заблокировать подозрительные действия, защищая средства клиентов от несанкционированного доступа и злоумышленников) предусматривают комбинированное применение статистики и машинного обучения. Довгальская отметила, что доля карт, которая попадает под временные ограничения, составляет в среднем 1-3% от общего количества активных пользователей.

Банкир объяснила, что блокировка карты происходит в нескольких случаях и вполне возможно, что это может произойти с целью защиты клиента.

Во-первых, могут сработать технические маркеры (очень часто это называют словами-триггерами), например, в случае неверного указания назначения платежа.

"Если вы осуществляете оплату в интернете, то в назначении платежа не стоит придумывать что-то необычное: стандартная фраза "оплата за товар/услугу" это предохранитель от возможной блокировки карты", - пояснила эксперт.

Во-вторых, блокировка карты возможна, если наблюдаются поведенческие аномалии. Например, очень частые переводы в течение короткого времени, или резкая активность после длительной паузы.

В-третьих, причиной блокировки может стать даже отсутствие Bluetooth-сигнала от доверенного устройства (часов/наушников) при регистрации карты на новом смартфоне.

Довгальская рассказала, как действовать клиенту в случае, если его карта попала под ограничения и временно заблокирована. Прежде всего, стоит сохранять спокойствие, ведь блокировка может сработать, как "защитный щит", чтобы мошенники не могли быстро воспользоваться картой.

"Следует позвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты, или пройти верификацию в банковском приложении на смартфоне. Но ни в коем случае не звонить на неизвестный номер, с которых получили вызов якобы работника банка. В прямом общении с работником банка станет понятной причина блокировки карты", - рекомендовала банкир.

Блокировка карт в Украине - последние новости

Основные причины блокировки банковских карт - неподтвержденный источник средств, несоответствие операций финпрофилю клиента, регулярные поступления от большого количества различных плательщиков, которые банки расценивают как предпринимательскую деятельность без регистрации.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного надзора Unex Bank Оксана Денисенко рассказывала, что блокировка карт высокорисковых клиентов применяются выборочно и при необходимости, когда срабатывают индикаторы подозрительности, например, в случае выявления необычных платежей, внесения в санкционные или рисковые списки, нестыковок в документах и т.д.

