Участники конкурса представили 108 эскизов Большого Государственного Герба Украины Государственному агентству Украины по вопросам искусств и художественного образования.
Читайте такжеБойцы и медики: в Украине выпустили памятную монету "Передовая" (фото)Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
о словам первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, такая активность граждан свидетельствует о высокой степени заинтересованности к самому конкурсу.
"Как один из авторов законодательной инициативы выражаю благодарность всем, кто принял участие в создании проектов Большого Государственного Герба Украины - неотъемлемого атрибута государства и составляющей его конституционного строя ... Выражаю надежду, что к 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины мы сможем наполнить статью 20 Конституции Украины реальным содержанием и обеспечить утверждение Большого Государственного Герба Украины ", - подчеркнул он.
Как сообщает Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования, следующим этапом будет проверка всех работ на соответствие условиям, установленным постановлением Кабинета министров "О проведении конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины" от 30 сентября 2020 № 892.
С 12 по 27 ноября в выставочных залах "Хлібні" Национального заповедника "София Киевская" планируется провести выставку, где все желающие смогут посмотреть представленные на конкурс работы.
Предполагается, что итоги оргкомитет подведет к 1 декабря.
Авторы лучших проектов эскизов получат премии: первая - 100 тыс. грн, вторая - 50 тыс. грн, третья - 30 тыс. грн.
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