Коллеги по партии Андрея Парубия обвиняют в убийстве политика Россию.

В субботу, 30 августа, во Львове выстрелами из пистолета был убит народный депутат Украины, председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий.

"Андрей Парубий - с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности. От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - написал Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что среди всех политиков, с которыми он имел возможность общаться, Андрей Парубий был "одним из лучших".

"Я видел его во многих ситуациях и в каждой он был прекрасным примером принципиальности и государственности. И мудрости, за которой мы очень часто до сих пор подходили в зале. И это сочеталось с шикарным чувством юмора. Страшная потеря для всех", - написал Железняк.

Также убийство Андрея Парубия подтвердила в своем Telegram-канале его коллега по партии Ирина Геращенко.

"Наша команда шокирована. Это террор. Наш друг, коллега, брат, Андрей Парубий расстрелян во Львове. У меня нет слов. Перехватывает горло от ярости и ненависти к врагу. Андрей был одним из создателей государства современной Украины, участник Оранжевого Майдана и Революции Достоинства, он создавал отряды самообороны, а в марте 2014 новую украинскую Гвардию, Армию, Силы обороны. Андрей был нашим коллегой и другом, надежным товарищем, он был принципиальным и порядочным, патриотичным, умным. Прекрасным председателем ВР, с которым честь была работать рядом в президиуме. Он всегда защищал субъектность и авторитет Верховной Рады", - написала Геращенко.

Она добавила, что Европейская Солидарность связывает убийство Парубия с "его государственнической проукраинской позицией". Также она заявила, что за убийством может стоять Россия.

"Европейская Солидарность требует от власти и правоохранительных органов немедленного, тщательного, профессионального, прозрачного расследования убийства государственного деятеля, народного депутата Андрея Парубия... Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей государства современной Украины.Андрей очень нежно любил свою семью, папу, жену, дочь, которую ласково называл "моя доченька". Наши сердца сегодня с Твоей семьей", - добавила Геращенко.

Убийство Андрея Парубия - что известно

Накануне Нацполиция сообщила об убийстве во Львове известного общественного и политического деятеля Украины 1971 года рождения. Впоследствии стало известно, что речь идет о народном депутате, председателе Верховной Рады VIII созыва Андрее Парубие.

По данным журналиста Виталия Глаголы, Парубия мог убить курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме с желтыми элементами и ехал на электровелосипеде.

