По словам президента, сейчас война является гораздо более важным вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за постоянства вопросов о назначении нового руководителя ОП иногда складывается впечатление, что легче ликвидировать офис, а не назначать туда нового человека. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.

В частности, у главы государства снова спросили о перезагрузке Офиса президента и назначении нового руководителя.

"Знаете, честно, скажу вам откровенно, на сегодня столько таких вопросов и столько всего, столько таких разных предложений, обмена мнений... Честно, война гораздо важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, ликвидировать офис", - подчеркнул Зеленский.

Назначение нового руководителя Офиса президента - что известно

Как сообщал УНИАН, тема назначения нового руководителя ОП активно обсуждается в украинском обществе. Известно, что 28 ноября Зеленский уволил Андрея Ермака с должности руководителя ОП.

Уже 8 декабря президент Украины раскрыл кандидатов на пост руководителя Офиса президента.

Среди кандидатур - министр обороны Денис Шмыгаль, глава Минцифры Михаил Федоров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и др.

