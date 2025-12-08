Среди них был упомянут и бывший постпред Украины в ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл, кого рассматривает на должность руководителя Офиса президента. Среди кандидатур – министр обороны Денис Шмыгаль и глава Минцифры Михаил Федоров.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам. Однако, по его словам, есть определенный вызов, поскольку перед назначением на эту должность Верховная Рада должна снять министров с нынешних постов. При этом Зеленский отметил, что не знает, кто мог бы заменить Федорова в Министерстве цифровизации.

"Там много молодых, умных людей. Может, Михаил и найдет альтернативу себе", – добавил он.

Видео дня

С Министерством обороны все сложнее, объясняет Зеленский. Он подчеркнул, что "весь бюджет там, ответственность там, армия там".

"Сегодня это приоритет номер один. И не уверен, что Рада сможет найти кандидатуры вместе с Кабмином. Они до сих пор не могут найти, если честно, в Минюст и Минэнерго", – сказал президент.

Кого еще Зеленский рассматривает на пост руководителя ОП

Среди кандидатов был упомянут и бывший постпред Украины в ООН, а ныне первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По словам Зеленского, дипломат сейчас помогает ему в переговорном треке:

"Это очень важно. И именно это направление вытянуть из Министерства иностранных дел также не просто. Хотя тогда Офис будет, направление его будет международка больше".

Кроме того, Зеленский не уверен, готов ли Кислица и сможет ли тратить время на внутренние вопросы.

Из военных на пост руководителя ОП рассматриваются кандидатуры Кирилла Буданова и Павла Палисы.

"Что касается еще военных, – это Буданов, руководитель разведки, и Палиса, который заместитель руководителя Офиса. Палиса – очень хороший военный, он разбирается сугубо в этом направлении. Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах. Но пока, мне кажется, немного ему не хватит этого и он будет отвлекаться, опять-таки, на войну", – пояснил Зеленский.

Относительно кандидатуры Буданова глава государства подчеркнул, что Главное управление разведки Министерства обороны – важное направление.

"Может быть руководителем Офиса, как и каждая из этих кандидатур", – добавил он.

Однако относительно назначения на этот пост именно Буданова "надо думать, потому что он все-таки занимается разведкой, значит надо понимать, кто будет вместо него в ГУР МО", заметил Зеленский.

Изменения в Офисе президента

Как сообщал УНИАН, 28 ноября руководитель ОП Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позже президент Зеленский вывел его из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Глава государства отмечал, что решение о назначении нового руководителя Офиса президента будет принято в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: