Глава государства просит депутатов подготовить соответствующие законодательные изменения, а США и европейцев - обеспечить безопасность на время проведения выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что готов лично к проведению выборов, но США и страны Европы должны помочь обеспечить безопасность в условиях, когда Россия не прекращает полномасштабную войну против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в комментарии журналистам.

В частности, глава государства прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что якобы в Украине пришло время провести выборы.

"Прежде всего, хочу сказать, что я этот вопрос не обсуждал. Второе. Вопрос выборов в Украине, мне кажется, зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств. При всем уважении к нашим партнерам", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как отметил откровенно президент, к выборам он готов.

"Если стоит вопрос, я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть или я лично за кресло президента, и поэтому я цепляюсь за это, и поэтому не заканчивается война, это, если честно - это абсолютно неадекватная история", - подчеркивает Зеленский.

В этой связи, по его словам, возникает два момента для проведения выборов.

"Прежде всего безопасность. Как это провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? И по нашим военным вопрос, как они будут голосовать? Вы это знаете и не хочу повторять. И второй вопрос - законодательная основа для легитимности проведения выборов. И так, как этот вопрос сегодня поднимает президент Соединенных Штатов Америки, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам", - констатирует Зеленский.

При этом, он открыто заявляет и просит, чтобы Соединенные Штаты Америки помогли ему.

"Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие шестьдесят, девяносто дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, он обращается к депутатам фракции "Слуга народа" и украинским парламентариям подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения".

"Я завтра буду в Украине. Я хочу, я ожидаю предложений от партнеров, ожидаю предложений от наших депутатов и готов идти на выборы", - подчеркнул Зеленский.

Заявление Трампа о выборах в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, время провести выборы в Украине. Трамп также добавил, что в Украине "используют войну" якобы для того, чтобы не проводить выборы. При этом, глава Белого дома не исключил, что на выборах победил бы действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что пресс-секретарь по вопросам иностранных дел и политики безопасности Анитта Гиппер выразила мнение, что Украина сможет провести выборы тогда, когда это будут позволять соответствующие условия. Она добавила, что сейчас Россия продолжает агрессивную войну против Украины. Гиппер напомнила, что Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда это позволят условия.

