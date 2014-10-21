Президент предлагает внести изменения в государственный оборонный заказ



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с работниками Днепропетровского машиностроительного завода.

“После избрания нового состава Верховной Рады и формирования правительства мы поддержим украинского производителя вооружения”, - сказал Порошенко.

По словам президента, в ближайшее время будут разработаны страховые и кредитные механизмы, которые позволят украинским предприятиям оборонного комплекса производить современное конкурентоспособное оружие.

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Как заявил Порошенко, определить приоритеты для предприятий ВПК заставило проведения антитеррористической операции. “Мы определили приоритеты, что нужно украинской армии, как это можно производить на украинских предприятиях”, - сказал Порошенко.

По его словам, в течение месяца программа государственного оборонного заказа будет определена.

Порошенко отметил, что будет разработана новая модель деятельности оборонных предприятий, которая позволит продавать конкурентоспособную продукцию на мировых рынках.