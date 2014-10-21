Украина должна выработать стратегию, которая вернет ей статус великой космической державы - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Днепропетровском машиностроительном заводе во время встречи с работниками предприятия заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Для этого нужна политическая воля и поддержка всего мира", - сказал он и подчеркнул, что сегодня это основной вопрос, который будет рассматриваться во время совещания на предприятии.

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Порошенко отметил, что КБ «Южное» и «Южмаш» оказались в непростой ситуации - кооперация с Россией почти прекращена, прекращены все поставки из России и «Южмаш» работает в сверхтяжелых условиях. Однако, по словам президента, «Южмаш» готов предложить миру конкурентоспособные проекты, в частности речь идет о возобновлении сотрудничества с Бразилией и проектах с Турцией и США.

По словам Порошенко, новой стратегии в космической отрасли помогут, в частности советы Владимира Горбулина, который назначен советником президента.

Порошенко отметил, что последние 5 лет «Южмаш» не получал государственного заказа на производство ракет, а также предприятие не получало средств из государственного бюджета на технические разработки.