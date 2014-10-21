Порошенко получил на подпись закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Как сообщал УНИАН, парламент принял соответствующий закон 14 октября 232-я голосами.

Читайте такжеТурчинов подписал закон о прокуратуре Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» направлен на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Документом, в частности:

• вводится национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риско-ориентированного подхода;

• выделяются мероприятия по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

• изменен подход к определению предикатных преступлений (включение налоговых преступлений в предикатные);

• усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

• внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно подследственности преступлений по легализации);

• введен финансовый мониторинг относительно национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

• установлен порог для международных денежных переводов;

• сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риелторами и нотариусами;

• исключены лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму более 150 тыс. грн, из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

• улучшена процедура остановки финансовых операций и тому подобное.

Законом также признан утратившим действие закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", и внесены изменения в другие кодифицированные и законодательные акты, которые вытекают из него и направленные на реализацию его норм.