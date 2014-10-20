В Украине на выборах будет работать 2 тыс. 321 иностранный наблюдатель

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с календарным планом, сегодня закончилась регистрация иностранных наблюдателей.

В частности, сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 494 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

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Среди них: 47 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; 10 - от Канадской миссии наблюдения за выборами (CANEOM); 8 - от Комитета ”За открытую демократию”; 1 - от Международного республиканского Института; 188 - от Всемирного конгресса Украинцев; 28 - от Украинского конгрессового комитета Америки; 19 - от Польши; 3 - от Турции, 1 - от Нидерландов; 99 - от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 4 - от Великобритании, 4 - от Казахстана; 16 - от Литвы; 19 - от Венгрии; 43 - от Парламентской ассамблеи Совета Европы; 4 - от Института европейской перспективы и безопасности.