Коломойский поймал "Оппозиционный блок" на лжи

По его словам, кандидат в депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович ни при каких обстоятельствах не мог дать согласие на участие в ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 в прошлый четверг, как утверждают в пресс-службе партии, передает ТСН.uа.

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"Я общался с Вадимом Рабиновичем и точно могу сказать, что он не мог участвовать ни в каких общественных мероприятиях или ток-шоу в прошлый четверг (16 октября - Ред.) и вплоть до вечера субботы. В это время он, как религиозный человек, праздновал большие еврейские праздники и не пользовался ни телефоном, ни автомобилем. Я думаю, его "Оппозиционный блок" просто "подставил" своими заявлениями", - сообщил Игорь Коломойский ТСН.uа.

По словам губернатора Днепропетровщины Александр Вилкул, которого хорошо воспитывала его еврейская бабушка, так же мог объяснить свое отсутствие на ток-шоу "Право на власть" в тот день своими религиозными убеждениями, а не отказываться по непонятным причинам.

Напомним, ранее редакция "Право на власть" призвала "Оппозиционный блок" не манипулировать фактами и сообщила, что неоднократно приглашала кандидатов от блока на ток-шоу, но они отказывались от участия.