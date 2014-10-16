Заявления Авакова как участника выборов напоминают борьбу с конкурентами – политолог

Заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о задержании сына члена «Свободы» по подозрению в беспорядках под Верховной Радой может выглядеть как борьба с политическими конкурентами. Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя сообщение главы МВД.

Как известно, сегодня в ходе брифинга Аваков заявил, что среди задержанных участников противостояний 14 октября – житель Житомира Виктор Захарчук, чей отец Александр Захарчук является кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу и членом ВО «Свобода» (позже стало известно, что Захарчук является самовыдвиженцем).

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«С такого рода заявлениями, которое сегодня сделал Арсен Аваков по поводу задержания сына члена «Свободы», нужно быть осторожнее. Министр сам является участником избирательного процесса, и потому любые атаки в сторону конкретных политических сил могут восприниматься как признак борьбы с конкурентами. Тем более что до решения суда обвинять кого-то в совершенном преступлении - некорректно. В его речи прозвучала лишь одна политическая сила, при этом об ответственности за столкновения тех организаций, чье участие в драке под ВР было зафиксировано - например, того же "Братства" - ничего не известно», - сказал Карасев.