СБУ поймала боевика «Осетина», который готовил теракты против украинских политиков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «завершая нейтрализацию мариупольского бандформирования «Чечена», контрразведка Службы безопасности Украины задержала гражданина Украины Ш., 1972 г.р., - боевика т.н. «ДНР» по прозвищу «Осетин», который по заданию террористов готовил диверсии против политических деятелей Украины во время их пребывания в зоне АТО».

Установлено, что с мая злоумышленник принимал участие в террористической деятельности в составе незаконного вооруженного формирования под командованием военного коменданта Мариуполя - так называемого «Чечена». За «добросовестное» исполнение приказов - проведение ряда диверсионных операций - главарь наградил «Осетина» именным огнестрельным оружием. После освобождения Мариуполя боевик скрывался на съемной квартире в этом городе, поддерживал связь с террористами и выполнял их поручения - собирал информацию о расположении украинских военных, правоохранителей, проведение массовых акций, митингов.

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«В ближайшие дни боевик планировал выехать из города и в составе диверсионной группы «ДНР» организовать ряд вооруженных покушений на политических деятелей, которые приезжали в зону АТО», - сообщают в СБУ.

14 октября оперативная группа контрразведки СБУ вооруженного боевика задержала, изъяла у него огнестрельное оружие и большое количество патронов к нему.

В рамках ст. 263 и 258 Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.