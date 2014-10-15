На Луганщине более ста военных попали в окружение боевиков, есть убитые и пленные

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"Во вторник, 14 октября, продолжались постоянные боевые столкновения украинских силовиков с террористами в районе автодороги Бахмутки на Луганщине. Наши позиции обстреливали боевики так называемого "32-го отдельного казачьего округа Войска донского” под руководством Дремова, которые окопались в лесном массиве и имеют на вооружении около 20 танков и два десятка единиц другой бронетехники", - сообщает Москаль.

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По его словам, вчера с 8.00 до 8.40, а потом в 10.10 продолжался обстрел из минометов и стрелкового оружия блокпосту Нацгвардии вблизи с.Смиле Славяносербского района

"В 10.45 произошло боестолкновение группы 24-й бригады ВСУ, которая шла на подмогу 32-му блокпосту Нацгвардии, с боевиками. С нашей стороны есть потери бронетехники. Около 15 часов группа 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая шла на подмогу нацгвардийцам, попала в засаду. С нашей стороны есть потери бронетехники. Информация об убитых и раненых выясняется. С 20.00 до 20.30 боевики обстреливали из минометов опорный пункт 128-й бригады ВСУ вблизи с.Чорнухино Попаснянского района. В 21.30 состоялся повторный обстрел. Потерь с нашей стороны нет", - сообщает пресс-служба главы ОГА.

Также после полуночи был обстрелян блокпост ВСУ в с.Золотое Попаснянского района. Ранен один военнослужащий. Кроме того, после 2-х часов ночи боевики обстреляли, а затем окружили местность вблизи 31 и 32 блокпостов в районе Нацгвардии Бахмутки. Начался бой.

На сегодняшнее утро достоверной информации о ситуации на Бахмутке нет. Известно, что в окружении оказалось 112 бойцов вооруженных сил и Нацгвардии. Ряд раненых и контуженных военных попали в плен, в их числе - один командир батальона. Ситуацию, сложившуюся там, можно охарактеризовать как критическую. Конкретных сведений о потерях бронетехники, количестве убитых и раненых нет, поскольку подойти к месту боевого столкновения невозможно из-за постоянных обстрелов из тяжелой техники, которая окопалась в лесном массиве.

Попытки представителей ОБСЕ по телефону договориться с руководством "ЛНР" о прекращении огня, были безрезультатными. Боевики так называемого “Войска донского” не покоряются "ЛНР", а действуют по собственному усмотрению, сообщил Москаль.