Порошенко сменил руководителей СБУ в Тернопольской, Ривненской и Житомирской областях
02:56, 14 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил глав трех областных управлений Службы безопасности Украины.
Порошенко сменил руководителей СБУ в Тернопольской, Ривненской и Житомирской областях / УНИАН
Об этом говорится в соответствующих указах Президента, обнародованных на сайте главы государства.
Так Порошенко распоряжением Президента № 803/2014 от 13 октября 2014 г. назначил Владимира Пахнюка начальником управления СБУ в Житомирской области.
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Также Порошенко распоряжением Президента № 804/2014 от 13 октября 2014 г. назначил Валерия Мечкала начальником управления СБУ в Ровненской области.
Кроме того, распоряжением Президента № 805/2014 от 13 октября 2014 г. Порошенко назначил Владимира Захарца начальником управления СБУ в Тернопольской области.
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