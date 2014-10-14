Порошенко сменил руководителей СБУ в Тернопольской, Ривненской и Житомирской областях

Об этом говорится в соответствующих указах Президента, обнародованных на сайте главы государства.

Так Порошенко распоряжением Президента № 803/2014 от 13 октября 2014 г. назначил Владимира Пахнюка начальником управления СБУ в Житомирской области.

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Также Порошенко распоряжением Президента № 804/2014 от 13 октября 2014 г. назначил Валерия Мечкала начальником управления СБУ в Ровненской области.

Кроме того, распоряжением Президента № 805/2014 от 13 октября 2014 г. Порошенко назначил Владимира Захарца начальником управления СБУ в Тернопольской области.