Тягнибок надеется, что завтра в Украине запретят коммунистическую идеологию

Народный депутат убежден, что коммунистическое прошлое тормозило большинство демократических процессов в Украине.

Напомним, что 14 октября во время пленарного заседания Верховной Рады Украины состоится рассмотрение законопроекта №3530 «О запрете коммунистической идеологии в Украине”, разработанного депутатами от ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком и Андреем Мохником. Проект закона предусматривает признание Коммунистической партии Украины преступной организацией, запрет коммунистической символики и пропаганды, а также декоммунизацию Украины и преодоления последствий коммунистической оккупации.

Также парламент рассмотрит законопроект о признании ОУН-УПА борцами за независимость Украины.

«Почти сто лет украинцы жили в условиях жестокого тоталитарного режима, который ненавидел все украинское. Кровавый террор, репрессии, депортации и ограбление мирного населения - это те средства, которые применяли коммунистические вожаки, чтобы уничтожить украинскую нацию. Наша сегодняшняя экономика сих пор во многом опирается на планово-коррупционные схемы советского режима, который в течение четверти века после смерти СССР не дает Украине развиваться», - отметил Тягнибок.

По мнению политика, коммунистическая идеология в Украине должна быть приравнена к нацистской и запрещена, а ее преступлениям нужно дать соответствующую правовую оценку.

«Нет никакой разницы между коммунизмом и нацизмом. Именно заговор коммунистического и нацистского режимов стали причиной найкровопролитнішої войны в истории человечества. Памятники Ленину, старые советские названия городов, улиц и площадей - это те кандалы, которые 23 года тянули нас в прошлое. Я счастлив, что по всей Украине люди это уже поняли и сбрасывают эти чучела кровавого тирана самостоятельно. Но такое решение должно быть принято на государственном уровне», - сказал Тягнибок.

Лидер «Свободы» также отметил, что 14 октября националисты проведут в Киеве традиционный марш УПА, который на этот раз пройдет не вечером, а утром с Майдана независимости до Верховной Рады.

«Мы придем к стенам парламента, чтобы поддержать народных депутатов Украины в их позитивном признании ОУН-УПА. По информации спецслужб, в этот день могут быть провокации, в том числе, со стороны Москвы. Мы усилили меры безопасности и обращаемся к киевлянам - не только принять участие в марше, но и сделать невозможными любые провокации со стороны противника», - заявил Тягнибок.