«Радикальные клоуны» начали в Киеве всеукраинский тур в поддержку партии Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, в первом агитационном концерте «Радикальных клоунов» на поддержку Ляшко, который состоялся под зданием Национального цирка Украины, приняли участие мимы, клоуны, ходулисты в костюмах, которые находились среди участников мероприятия, развлекая детей и их родителей и фотографируясь с ними. Всем желающим раздавали конфеты, пирожные и фрукты.

У участников концерта были агитационные флаги в поддержку лидера Радикальной партии. Также организаторы мероприятия раздавали прохожим воздушные шарики и футболки с надписями «Клоуны за Олега Ляшко».

«Наши идеи и предпочтения совпадают с ним (Ляшко - УНИАН) и его политической программой, поэтому он наш лидер», - заявил один из организаторов концерта. «Кто, если не мы, клоуны, в этой стране что-то сделаем. Мы хотим внести радикальные изменения в политику», - подчеркнул он.

Читайте такжеРаскол в партии Ляшко: винницкие радикалы обвинили босса в продаже партии регионаламНа вопрос, не обижается ли Ляшко на такие формы агитации, представитель общественной организации ответил: «Он не обижается, потому что он один из нас».

Напомним, 25 сентября в столичном Доме клоунов состоялась «пресс-конференция» клоунов Петра и Николая, а также Дарта Вейдера, которые агитировали голосовать за Ляшко. Клоуны заявляли, что им нравится Ляшко, ведь он - «нетрадиционный политик». Также они сообщили, что уже подали документы на вступление в Радикальной партии, а пока что создали ОО «Радикальные клоуны». Ляшко клоуны о такой инициативе не сообщали, однако уверены, что политик их поддержит, тем более, что деньги за свои выступления они обещали присылать лидеру Радикальной партии.