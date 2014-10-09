Морская пехота отрабатывает меры безопасности в Одесской области

11:20, 09 октября 2014
Политика
0 0

Войска береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отрабатывают в зоне ответственности флота комплекс совместных с правоохранительными органами и органами местной власти действий.

В Овидиополе продолжаются учения

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан первого ранга Олег Чубук.

По его информации, вчера в районе населенного пункта Овидиополь Одесской области подразделение морской пехоты во взаимодействии со структурными подразделениями Овидиопольского районного отдела управления МВД Украины в Одесской области начало ряд мероприятий, главной целью которых является создание дополнительных условий, которые способствовали бы обеспечению безопасности граждан.

В рамках указанных мероприятий морские пехотинцы вместе с работниками милиции с согласия местных органов власти образовали в районе выполнения поставленных задач совместные подвижные блокпосты, согласовали вопрос относительно совместного патрулирования. При этом подразделениями используется как бронированная, так и автомобильная техника.

Читайте такжеНа юге Украины создается добровольческий батальон морской пехоты "Черное море"Кроме того, в определенном районе выполняет задачи артиллерийское подразделение. Поддержку подразделений с воздуха осуществляет морская авиационная бригада украинских ВМС. В частности, на одном из этапов проведена высадка с вертолета разведывательной группы морских пехотинцев.

Совместные действия с местными органами власти включают в себя также встречи военных моряков с учащимися общеобразовательных школ района, выступление коллектива Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины на одной из площадей населенного пункта, работу по привлечению на военную службу по контракту на украинском флоте.

Мероприятия продлятся до 10 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter