Морская пехота отрабатывает меры безопасности в Одесской области

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан первого ранга Олег Чубук.

По его информации, вчера в районе населенного пункта Овидиополь Одесской области подразделение морской пехоты во взаимодействии со структурными подразделениями Овидиопольского районного отдела управления МВД Украины в Одесской области начало ряд мероприятий, главной целью которых является создание дополнительных условий, которые способствовали бы обеспечению безопасности граждан.

В рамках указанных мероприятий морские пехотинцы вместе с работниками милиции с согласия местных органов власти образовали в районе выполнения поставленных задач совместные подвижные блокпосты, согласовали вопрос относительно совместного патрулирования. При этом подразделениями используется как бронированная, так и автомобильная техника.

Читайте такжеНа юге Украины создается добровольческий батальон морской пехоты "Черное море"Кроме того, в определенном районе выполняет задачи артиллерийское подразделение. Поддержку подразделений с воздуха осуществляет морская авиационная бригада украинских ВМС. В частности, на одном из этапов проведена высадка с вертолета разведывательной группы морских пехотинцев.

Совместные действия с местными органами власти включают в себя также встречи военных моряков с учащимися общеобразовательных школ района, выступление коллектива Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины на одной из площадей населенного пункта, работу по привлечению на военную службу по контракту на украинском флоте.

Мероприятия продлятся до 10 октября.