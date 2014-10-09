Политтехнолог назвал нынешнюю избирательную кампанию дорогим фарсом

«Чем дальше наблюдаю развитие событий, тем четче вижу разделение округов на две категории: те, что можно описать фразой - «И зачем нужны такие выборы?!», и характеризуемые покороче: «Зачем вообще нужны выборы?». В первых – такие претенденты на победу, что теряется смысл выборов, не из кого выбирать. Это т.н. округа с «договорняками» - под О.Довгого, под С.Кивалова, под Литвинов и т.д.», - сказал эксперт.

Однако, по мнению А.Голобуцкого, не все так печально.

«Вторая группа округов уже давно имеет своего лидера в законодательной власти, который давно и тщательно работает с округом, поэтому люди менять свое решение не собирались и не собираются. Яркие примеры – округа действующих депутатов Ярослава Москаленко и Павла Ризаненко в Киевской области. Исключений из этих двух групп очень мало. В любом случае, расслабляться кандидаты не собираются и, судя по инсайдерской информации, готовят для избирателей новые шоу уже в ближайшую неделю», - заявил эксперт.