Террористы намеренно убивают мирных людей, чтобы вызвать ненависть к Украине - Тарута

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, об этом руководитель региона Сергей Тарута заявил на сегодняшней встрече с работниками Азовского судоремонтного завода в Мариуполе.

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Глава Донецкой ОДА подчеркнул, что украинские военные не стреляют по населенным пунктам, все разрушения и человеческие жертвы – от действий представителей самопровозглашенной республики.