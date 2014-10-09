Террористы намеренно убивают мирных людей, чтобы вызвать ненависть к Украине - Тарута
00:12, 09 октября 2014Политика
0 0
На Донбассе в настоящее время террористы специально убивают мирных людей, чтобы вызвать ненависть к Украине.
Тарута: все разрушения и человеческие жертвы - от действий террористов
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, об этом руководитель региона Сергей Тарута заявил на сегодняшней встрече с работниками Азовского судоремонтного завода в Мариуполе.
Читайте такжеТарута: Виновные в смерти жителей Донецке должны быть наказаны
Глава Донецкой ОДА подчеркнул, что украинские военные не стреляют по населенным пунктам, все разрушения и человеческие жертвы – от действий представителей самопровозглашенной республики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter