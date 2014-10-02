«Оппозиционный блок» заявляет о незаконном отключении от эфира радио «Рабинович-ФМ»

Об этом заявили в пресс-службе «Оппозиционного блока»

«В последнее время на радио стали выходить новости. Правдивые и объективные. О ситуации в стране, об экономических прогнозах, об оценках действий власти со стороны обычных людей», - говорится в заявлении.

«Видимо, эта самая правда, даже ее маленький кусочек кому-то очень сильно стал мешать. Как и то, что собственник радиоканала – один из лидеров «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович», - отмечают в пресс-службе.

В заявлении говорится, что работник, которые отвечали за техническую сторону отключения канала от эфира, были лаконичны, заявив, что распоряжение отключить им поступило «сверху».

«Исходя из вышеизложенного, «Оппозиционный блок» требует немедленно вернуть радио «Рабинович ФМ» в эфир и прекратить любые ущемления свободы слова в стране. От того, что правда о ситуации в Украине сознательно замалчивается, никому лучше жить не станет. Граждане нашей страны имеют право знать правду!», - отмечается в заявлении.