Советник Авакова объявил об инициативе по выявлению кандидатов, которые подкупают избирателей

Советник министра внутренних дел, кандидат в народные депутаты от Политической партии "Народный фронт" Антон Геращенко объявил об инициативе "Стоп Подкуп", которая имеет целью выявить и наказать всех нечестных кандидатов, подкупают избирателей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Для этого мною зарегистрирована в Фейсбуке группа - "Стоп Подкуп", на которую предлагается сообщать все факты подкупа и других нарушений на выборах. Сообщения о подкупе могут открыто отображаться в хронике страницы "Стоп Подкуп" и будут открыты для всех избирателей, а также для представителей СМИ, правоохранительных органов, организаций, которые проводят мониторинг за выборами", - сообщил Геращенко.

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Можно отправить сообщение на почту stop.podkup@gmail.com или в приват группы "Стоп Подкуп".

"Все сообщения будут проверяться сотрудниками милиции и по ним будет соответствующая правовая реакция. Для этого Министр МВД Арсен Аваков подписал соответствующее распоряжение, которое обязывает сотрудников милиции реагировать на все жалобы, связанные с подкупом и другими нарушениями на выборах, и внимательно мониторить все СМИ по данному вопросу", - подчеркнул Геращенко.

Советник министра МВД призвал патриотически настроенных граждан, которые не переносят несправедливость и коррупцию, внедряться в группы, а потом через страницу "Стоп Подкуп" координировать свои действия с правоохранительными органами для выявления кандидатов, которые организуют подкуп голосов избирателей.