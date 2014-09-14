В первую пятерку «Народного Фронта» вошли: Яценюк, Чорновол, Турчинов, Парубий и Тетерук

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на внеочередном съезде политической партии “Народный фронт”.

Во время объявления первой пятерки списка предлагалось, что второе место займет Турчинов, однако он предложил это место Чорновол.Читайте такжеЯценюк пойдет на выборы отдельно от «Блока Порошенко»

“Я хочу предложить свой второй номер человеку, который вдохновляет Украину своим патриотизмом, своей несокрушимостью, журналистке и общественному деятелю Татьяне Чорновол. А я пойду за Татьяной”, - сказал Турчинов.

Турчинов обнародовал весь список кандидатов в народные депутаты от партии «Народный Фронт». Во вторую пятерку вошли: министр внутренних дел Арсен Аваков, общественный активист и журналист Виктория Сюмар, народный депутат Вячеслав Кириленко, народный депутат Лилия Гриневич и командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза.

Дальше в списке идут министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Администрации президента Сергей Пашинский, военный эксперт Дмитрий Тымчук, депутат Николай Мартыненко, министр соцполитики Людмила Денисова.