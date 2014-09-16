В Запорожской области арестовали жителя Енакиево, который собирал данные о ВСУ в зоне АТО

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Установлено, что указанное лицо, будучи членом террористической организации" Донецкая народная республика ", находясь в г. Бердянске, через сеть информаторов собирала данные о местах дислокации, численности и вооружении вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции", - говорится в сообщении.Читайте такжеСБУ задержала вблизи Волновахи трех боевиков бандформирования «Оплот» (фото)

На период досудебного расследования ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Управления службы безопасности Украины в Запорожской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Запорожской области.

Уголовный кодекс Украины за совершение такого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.